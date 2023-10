Marseille, les secrets des bonimenteurs

Véronique a mordu à l'hameçon lancé par une bonimenteuse. Elle vend un lave vitre en silicone. Fabien, son compagnon, se laisse convaincre. Après seulement une demi-heure de foire, le couple a déjà acheté des chiffons en microfibre et une mandoline, soit 55 euros de dépensés et bientôt 30 euros de plus. Champions de la vente éclair, les bonimenteurs, appelés aussi les camelots, font le spectacle sur le marché depuis des siècles. Ils vendent de la colle, du cirage ou des laisses pour chiens. Leur terrain de jeu XXL, les foires. Avec près de 300 000 visiteurs, celle de Marseille est la deuxième plus grande de l'Hexagone. Mais les rois de la tchatche sont sur le déclin. Concurrencés par le commerce en ligne, ils ne seraient plus qu'un millier en France. Parmi ceux qui se battent pour la survie du métier, Fred et Caty, les Bonnie and Clyde du robot lave vitre. Ils comptent sur cette édition pour redresser leur business mis à mal par la crise sanitaire. Tony, l'enfant de la balle, son atout, ce sont les vieilles ficelles transmises par son père, camelots, lui aussi, et qui vendait de la vaisselle. Malik, le débutant, lui doit faire ses preuves pour sa troisième foire. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.