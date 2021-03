Marthe Villalonga, un amour caché pendant 50 ans

Marthe Villalonga nous a fait rire et attendri à la télévision, sur les planches de théâtre pendant un demi-siècle. Pétulante, explosive, irrésistible à l’écran et sur scène. Et pendant autant d’années, elle est restée discrète, pudique, secrète sur sa vie de femme. Sa vie privée est restée un mystère. Mais à 89 ans, la comédienne lève un point du voile sur son intimité et révèle avec pudeur ce grand amour qu’elle a vécu dans l’ombre. Toute une existence mystérieuse où l’être aimé a été partagé. Une vie dans l’ombre dont elle accepte de parler pour la première fois avec notre équipe, ce soir. Marthe Villalonga, qui ne retournera jamais en Algérie, son pays natal, et souhaite qu’après sa mort, ses cendres soient dispersées en Méditerranée. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.