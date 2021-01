Matricide à Montgardin : le meurtre de Martine Bertrand

C'est un petit village tranquille de haute montagne où vivent 300 habitants. Dans le hameau de Lombardie, fief de la famille Bertrand depuis des générations, plus rien ne sera jamais comme avant. Celui que nous appellerons David, 16 ans, aurait tué sa mère Martine Bertrand, 57 ans, capitaine de police, une haute responsable locale. Elle a été trouvée morte dans sa maison fin octobre. Et quelques heures après la découverte du corps, David, son fils unique, aurait avoué le crime. Martine habitait à quelques mètres de ses parents, de sa sœur Yvette et de son frère Pascal. Depuis sa mort, Pascal vient chaque matin chez elle nourrir ses douze chiens. Il est le dernier à avoir vu Martine en vie. Pascal prévient les gendarmes qui rentrent dans la maison, mais rien, aucune trace de Martine. Une enquête pour disparition inquiétante est ouverte. Le lendemain, d'importants moyens de recherche ont été déployés : quarante hommes, un hélicoptère, des plongeurs et une équipe cynophile. C'est finalement dans sa maison qu'une gendarme découvre le corps dissimulé de Martine, en apparence victime d'un meurtre sordide comme le précise le préfet de Gap. C'est au rez-de-chaussée de sa maison que le corps de Martine est retrouvé le 27 octobre, plus d'une semaine après sa disparition. Hasard ou coïncidence, David est en garde à vue depuis la veille à Briançon pour une tout autre affaire. Il a été interpellé avec 30 grammes de cannabis sur lui. Il a été interrogé par la police qui ignore tout de la disparition de sa mère. Il était aussi en possession du téléphone portable de sa mère. Au deuxième jour de sa garde à vue, les policiers apprennent que le corps de Martine Bertrand a été découvert chez elle. Son fils devient le suspect numéro un et il passe aux aveux. Des aveux qu'il avait réitérés à son avocat. Comment l'adolescent a-t-il pu en arriver à une telle extrémité ? Pourquoi ses amis les plus proches, des membres de sa famille, s'interrogent aujourd'hui sur son état mental. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.