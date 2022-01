Mava Chou la youtubeuse, du harcèlement au suicide ?

Son suicide relance le débat sur la haine en ligne et ses conséquences. La youtubeuse, Mava Chou, mère de quatre enfants, a mis fin à ses jours, peu avant Noël. Nous avions rencontré la jeune femme de 32 ans. Elle dénonçait alors un harcèlement de la part de son ex-mari et d’une partie de la communauté en ligne que le couple avait agrégé en filmant pendant des années, son quotidien, y compris ses problèmes et sa séparation en 2020. C’était le 7 décembre dernier, il y a tout juste un mois. Maëva alias Mava Chou nous accorde ce jour-là une interview dans le cadre d’un reportage sur les chaînes familiales sur youtube. Elle tient à nous raconter le cyberharcèlement qu'elle subi en permanence. Chaque jour, des centaines de messages de haine. Quinze jours plus tard, le 22 décembre, Maëva s’est suicidée à son domicile. Laissant derrière elle quatre enfants de cinq, sept, huit et onze ans. Son père et son compagnon nous ont demandé de diffuser son témoignage. Récit d’une descente aux enfers digitals. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.