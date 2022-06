Mélanie Diam's : ses blessures, sa foi

Elle arrive lumineuse, mais soucieuse des réactions que chacune de ses rares apparitions déclenchent. Son documentaire, "Salam" ou la paix en arabe raconte l'histoire de sa vie. Celle d'une icône du rap qui disparaît en pleine gloire. Il a été présenté au festival de Cannes sans elle. Elle nous a accordé son unique interview télé, la première depuis sept ans. "Je suis venue raconter mon histoire. C'est la mienne. Ce sont mes choix. Je ne parle pas au nom des autres. je parle en mon nom. Et des fois, c'est vrai que ça me dépasse un peu, mais on va dire que c'est un peu coutume pour moi depuis douze ans". Tels ont été ses propos. Dorénavant, on l'appelle Mélanie. C'est son vrai prénom. Elle nous explique que Diam's a vraiment été une étape dans sa vie. Quelque chose qui est là et qui a existé en plus aux yeux de millions de personnes. "Pour moi, je ne suis pas devenue Mélanie. Je suis redevenue peut-être" a-t-elle précisé par la suite. Dans le documentaire, on la voit dans un Zénith de Paris vide. Expliquant cette image très symbolique, Mélanie dit avoir réalisé que ce qu'elle pensait être le sens de ma vie, écrire des textes, remplir des salles, être aimée, ne remplissait pas son cœur. Cela ne réglait pas ses soucis. Elle le perçoit comme "un rêve illusoire".