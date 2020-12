Mennel : musique, voile et polémique

Femme française et musulmane, Mennel incarne cette jeunesse qui a du mal à trouver sa place. Elle, qui veut juste chanter, a subi de vague d'insultes sur les réseaux sociaux. Les premières sont venues de militants d'extrême droite juste après son passage à The Voice où elle avait chanté voilée. La jeune femme abandonne la compétition à l’époque, puis disparait. Deux ans plus tard, ce sont des Musulmans qui l'ont prise à partie sur Internet, après la publication d'une photo cheveux découverts et vetue d'une chemise. Dans les deux cas, elle est devenue une cible pour les radicaux. Trois ans après The Voice, la chanteuse à la voix d'or revient à la musique, dévoilée. Comment a-t-elle vécu la polémique liée à son port du turban ? Quel chemin a-t-elle parcouru ? Interrogée par Audrey Crespo-Mara et Cyril Thepenier dans le "Portrait de la semaine", elle raconte la difficulté d'assumer son identité musulmane et sa féminité occidentale. Son combat pour être enfin elle-même.