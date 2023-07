Météo, l’été de tous les records ?

Bienvenue dans un nouveau monde où l’eau est une denrée. Un été sans piscine, des habitants sans eau potable, des agriculteurs sans récolte, les violents orages des derniers jours n’y changent rien. En 20 ans, la quantité d’eau douce disponible en France a baissé de 14%. Comment partager ce qui est devenu un bien précieux ? Comment s’adapter à ces records, qui vont devenir la norme ? Saint Gaudéric aurait vécu au neuvième siècle, 1 200 ans plus tard, paroissiens et agriculteurs désespérés ont ressorti sa statue dans les rues de Perpignan. Le niveau de la rivière du Têt, qui alimente la plaine du Roussillon, le verger de la France, est tellement bas, que les processionnaires semblent marcher sur l’eau. Ce jour-là, il eut bien quelques gouttes de pluie, mais pas de miracle. Selon les tendances de Météo France, l’été s’annonce plus humide dans le bassin méditerranéen et une fois encore très chaud. Chaque année, de nouvelles villes battent des records. Dans les années 70, seul Ajaccio en Corse avait dépassé les 40 degrés. En 2022, la Rochelle, Rennes, ou Abbeville, en tout, 50 communes de plus de 10 000 habitants ont franchi ce seuil. La sécheresse ne va pas disparaître, il faudra bien s’adapter. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.