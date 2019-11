Meurtre d'Anaïs Guillaume : une lettre anonyme relance l'enquête

C'est un rebondissement spectaculaire dans l’affaire Anaïs Guillaume. Le corps de cette jeune femme de 22 ans a été retrouvé la semaine du 28 octobre dans la propriété de Philippe Gillet. Six mois seulement après la condamnation pour meurtre de cet agriculteur des Ardennes qui continuait à nier les faits et attendait son jugement en appel. La lettre d’un corbeau, qui a permis cette découverte macabre, intrigue les enquêteurs. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.