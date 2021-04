Meurtre d'Aurélie Vaquier : une romance fatale ?

L'un des derniers messages d'Aurélie Vaquier sur les réseaux sociaux date du début de l’année. Trois semaines plus tard, elle disparaît sans prendre ni bagage, ni carte bancaire. Son compagnon n’a informé la famille d’Aurélie que trois semaines plus tard. Il n’a participé qu’à une seule des nombreuses battues organisées par la famille et les amis de la victime. Elle a été retrouvée morte mercredi dernier sous sa maison. Son compagnon, qui affirmait qu'elle était partie chez une amie, a été incarcéré. Les gendarmes avaient déjà fouillé pour la première fois le domicile du couple, mais la dalle de béton, dissimulée, leur avait échappé. Pour les enquêteurs, il reste peu de doute. Le corps retrouvé sous une dalle de béton présente un tatouage et un piercing caractéristiques. Son compagnon vivait encore sur les lieux au moment de son arrestation mercredi. Samire L., 39 ans, a été mis en examen ce vendredi à l'issue de sa garde à vue pour "meurtre aggravé". La famille de la victime attend désormais que justice soit faite. En garde à vue à Montpellier, le jeune homme nie en bloc et dit ne pas comprendre la raison de la présence du corps de la victime à son propre domicile. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.