Meurtre de Justine Vayrac : qui est le principal suspect ?

Justine Vayrac, 20 ans, jeune maman d'un petit garçon de deux ans et demi, suivait une formation d'aide-soignante Brive-la-Gaillarde en Corrèze. Elle s'apprêtait à passer un samedi soir ordinaire. Son meurtre, dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 octobre, a provoqué la stupéfaction d'autant que le suspect, un ouvrier agricole de 21 ans, était à priori insoupçonnable. Samedi 22 octobre, Justine se rend d'abord dans un bar en plein centre de Brive où elle a ses habitudes. Elle va ensuite dans une boîte de nuit rejoindre cinq autres amis dont Théo, le dernier à l'avoir croisée vivante. Son témoignage va être crucial pour orienter les enquêteurs sur le principal suspect, un dénommé Lucas L.. Que s'est-il passé au petit matin du dimanche 23 octobre à l'issue de cette soirée en discothèque à Brive-la-Gaillarde en Corrèze ? C'était une fin de nuit fatale à Justine Vayrac, étudiante de 20 ans, maman d'un petit garçon. Son corps, dénudé, marqué de plusieurs coups au visage, a été retrouvé quatre jours plus tard près du domicile corrézien du suspect numéro un à Beynat. Ce jeune homme de 21 ans a passé aux aveux. Et il est aujourd'hui mis en examen pour séquestration, viol et meurtre. Mais alors qui est vraiment Lucas L., âgé de 21 ans ?