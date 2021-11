Meurtre de Léa Demagny, un scénario machiavélique ?

Cela fait un mois que Marilyn pleure sa meilleure amie, Léa, morte à 23 ans, violemment percutée par un chauffard le 14 septembre dernier. Les deux amis étaient inséparables depuis le collège. Ce qui n'était qu'un dramatique accident de la route va devenir, en moins de 48 heures, une incroyable intrigue criminelle pour fond de triangle amoureux où se mêlent tromperie, jalousie et folie meurtrière. On sait que cette jeune femme, Léa Demagny n'a pas été victime d'un accident. L'acte était volontaire. C'est le compagnon de la victime qui a dénoncé la conductrice qui n'est autre que son ex-femme. Cette dernière aurait-elle agi seule de son propre chef, aveuglée par la jalousie ? Ou bien, Léa aurait-elle été victime d'un plan machiavélique ? Pour l'heure, Laura Doualle, l'ex-femme et Bernard Moulinier, le compagnon de Léa Demagny, maintiennent leur version du meurtre prémédité. Ils encourent la réclusion criminelle à perpétuité.