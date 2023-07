Meurtre de Léa Demagny, un scénario machiavélique ?

La vie de la jeune Léa s’est arrêtée net, le 14 septembre 2021, le long de la D916 entre Bouquemaison et Frévent, dans la Somme. Fauchée par un véhicule alors qu’elle marchait en bordure de route avec son compagnon, Bernard, après la panne de leur voiture. Pas de trace de freinage, et quelques éclats de phare. On pense d'abord à un chauffard, et la police lancera dès le lendemain un appel à témoin. Mais elle n’aura pas à chercher longtemps pour trouver un coupable. Léa Demagny avait 23 ans, et travaillait comme auxiliaire de vie à l’Ehpad du centre hospitalier de Doullens. Ses amies, comme celle rencontrée par l’équipe de "Sept à Huit" dans le reportage en tête de cet article, la décrivent comme "toujours souriante", et particulièrement à l’écoute des autres. Cette jeune femme n’a qu’une ennemie connue : Laura, l’ex-femme de son compagnon, qui d’ailleurs ne fait rien pour le cacher. Le jeudi 16 septembre 2021, à peine deux jours après la mort de Léa, Bernard se présente aux gendarmes avec une accusation : il a repéré un impact et du sang sur le véhicule de son ex-femme, et pense qu’elle a délibérément percuté sa rivale. Laura est arrêtée et avoue, le scénario de la rivalité amoureuse remplace celui de l’accident de la route. Mais dès le lendemain, nouveau coup de théâtre : désormais, Bernard s’accuse d’avoir tout manigancé, y compris la panne de son véhicule qui les avait obligés à marcher en bord de route. Le scénario devient celui d’un meurtre prémédité, maquillé en accident. Le jeune homme semble déterminé à innocenter la mère de son enfant… avec laquelle il avait en fait repris une liaison secrète. Laura aurait-elle agi de son propre chef, aveuglée par la jalousie ? Ou bien Léa aurait-elle été victime d'un plan machiavélique ? Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.