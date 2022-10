Meurtre de Lola : le vrai visage de la suspecte

Sur des images de vidéosurveillance, une jeune femme de 24 ans entre dans un bâtiment, derrière elle, Lola la suit. Près de deux heures plus tard, la caméra filme l'inconnue, qui ressort seule avec deux valises et une grande malle. Cette dernière lui a servi à dissimuler le cadavre de la jeune adolescente. Il est 19h quand la tueuse présumée embarque avec sa malle dans la voiture d'un ami, qui l'emmène chez lui. Près de 3h plus tard, elle commande un taxi, met la malle dans le coffre et retourne sur les lieux du crime. Elle abandonne alors le corps dans la cour intérieure et quitte Paris en transport commun. La suspecte sera arrêtée quelques heures plus tard, logée dans l'appartement d'un ami, qui dit n'avoir rien su, sur ce que contenait la malle. Logeurs, chauffeurs, Dahbia, au total six personnes sont placées en garde à vue, au siège de la police judiciaire à Paris. Lors de son audition, la jeune femme va livrer un récit glaçant du supplice qu'elle a fait endurer à Lola. Mais qui était vraiment cette jeune femme, présumée tueuse de 24 ans ? D'origine algérienne, elle arrive en France à 18 ans, s'installe avec sa mère et ses deux sœurs en région parisienne. Les deux aînés commencent à construire leur vie, mais pour Dhabia, tout est compliqué. Des échecs scolaires, le décès de ses parents, la jeune femme commence à avoir de mauvaises fréquentations. Avant son procès, elle subira des examens psychiatriques. Présumée innocente, elle est incarcérée à la prison de Fresnes et mise en examen pour meurtre et viol avec actes de tortures et de barbaries sur mineur de moins de quinze ans. Elle encourt la prison à perpétuité.