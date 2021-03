Meurtre de Magali Blandin : complot et chantage ?

C'est un couple sous le choc. Agnès et Richard estiment avoir été trahis par l'un de leurs meilleurs amis, aujourd'hui accusé de meurtre. Jérôme Gaillard, 45 ans, qui a avoué avoir tué sa femme, après avoir fait croire à sa disparition pendant plusieurs semaines. La femme de leur ami Jérôme, Magali Blandin, 42 ans, une éducatrice spécialisée, avait disparu le 11 février. Ces dernières semaines, son mari ainsi que sept complices présumés ont été arrêtés. Magali Blandin voulait refaire sa vie avec ses quatre enfants dans une petite commune de la région rennaise. Mais son mari ne l'aurait pas supporté. Il a avoué l'avoir tuée le 11 février dernier sur le palier de l'appartement où la mère de famille vivait depuis six mois. Des aveux qui ne donnent pas encore toutes les réponses notamment sur la question d'éventuelle complicité dans l'entourage du meurtrier présumé. Quelle sera l'issue de cette affaire sordide sur fond de chantage, de complot et de vengeance ? La suite dans le reportage ci-dessus. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.