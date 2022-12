Meurtre de Vanesa : le double visage du suspect

Le meurtre et le viol de Vanesa ont bouleversé la France. Il y a dix jours, elle a été enlevée à la sortie des cours, puis violée et tuée. Il est difficile de s'imaginer l'horreur qu'a pu vivre l'adolescente de 14 ans. Il est également difficile de comprendre l'acte de son bourreau présumé, Romain Chevrel, 31 ans, un jeune papa au parcours chaotique, qui a avoué l'avoir enlevé, puis étrangler. Qui est-il vraiment ? Les premiers éléments de l'enquête semblent dessiner le portrait d'un homme à double personnalité.