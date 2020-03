Meurtre d'Estelle Mouzin : les aveux de Michel Fourniret

Dans l'affaire Estelle Mouzin, Michel Fourniret est passé aux aveux vendredi 6 mars. Ce tueur en série a reconnu avoir tué la fillette dont le corps n'a jamais été retrouvé, depuis sa disparition inexpliquée le 9 janvier 2003. Des aveux qui mettent fin à 17 ans de doute et un deuil jusque-là impossible pour les parents de la petite fille de neuf ans. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.