Meurtre en classe : une professeure poignardée par son élève

Le drame s'est déroulé dans un lycée de station balnéaire de la Côte Basque, Saint-Thomas d'Aquin, un établissement catholique, privé et réputé, 1 200 élèves et 100% de réussite au Bac. Mercredi, peu avant dix heures, alors qu'Agnès Lassalle donne un cours d'espagnol à ses secondes, un élève se lève et se précipite sur elle avec un couteau de 18 centimètres. Il la poignarde en pleine poitrine. Malgré l'intervention des pompiers et du SAMU, Agnès Lassalle décède quelques minutes plus tard. L'assaillant, un jeune lycéen de seize ans, inconnu des services de police, est isolé par deux professeurs avant d'être interpellé et placé en garde à vue. Il vivrait dans une commune, à treize kilomètres de Saint-Jean-de-Luz. Lui et ses deux petits frères ont grandi dans un milieu aisé. Ses parents, aujourd'hui divorcés, sont tous les deux cadres. De la sixième à la troisième, il est scolarisé dans le collège public Chantaco. Malgré des troubles dyslexiques, le jeune garçon a de bonnes notes. Mais son parcours, sans aspérité, serait plus nuancé. Selon son avocat, maître Sagardoytho, l'adolescent aurait été victime de harcèlement dans son ancien collège. Est-ce pour échapper à ce harcèlement que l'adolescent quitte l'enseignement public pour le lycée privé de Saint-Jean-de-Luz ? Quelques mois seulement après son arrivée, il aurait fait une tentative de suicide. Depuis, il est suivi par un psychiatre. Soumis à une première expertise psychiatrique, le jeune homme est pour l'instant considéré apte à être jugé. Son avocat compte demander des expertises complémentaires. Le mineur risque au maximum une peine de 20 ans de prison.