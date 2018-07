Ce n’est plus pour un mais pour deux homicides que Philippe Gilet est poursuivi ! Cet agriculteur des Ardennes, déjà mis en examen pour l’assassinat de sa petite amie Anaïs, disparue en avril 2013, est désormais également soupçonné du meurtre de sa femme qu’il aurait commis un an et demi plus tôt. Comment les enquêteurs en sont-ils arrivés à ces mises en examen ? L’éleveur nie et les preuves sont ténues.