Michel Drucker revient sur la difficile épreuve de son opération du cœur

l est le doyen de nos animateurs télé. On le croyait indestructible. Mais bien, il y a 16 mois, Michel Drucker a bien failli rejoindre ses amis disparus, Johnny, Aznavour, Claude François et Thierry Le Luron au panthéon de notre mémoire collective. L'animateur a subi une opération cardiaque très risquée dont il se remet encore et qui a changé sa vie. Mais il y a aussi ce qui ne change pas chez Michel Drucker notamment cette passion de la télévision et du public. Ce soir, il nous livre une déclaration d'amour surprenante. Il se faisait appeler "Terminator" : recordman de longévité à la télévision, l'animateur vedette Michel Drucker a dû quitter à l'automne 2020 son terrain de prédilection, le plateau de son émission "Vivement Dimanche". Victime d’une septicémie, une bactérie dans le sang, il risquait alors l’amputation d’une jambe. Opéré à cœur ouvert, l’animateur a frôlé la mort. "C’est un petit miracle quand même, parce que j’ai cru à un moment donné que je n’irai pas au bout de ce voyage et que je le terminerai avec des séquelles, c’était ma grande angoisse", confie-t-il au sujet de cette épreuve traumatisante ce dimanche 23 janvier dans "Sept à Huit" face à Audrey Crespo-Mara, qui lui consacre son "Portrait de la semaine". Depuis le 14 janvier, Michel Drucker interprète de nouveau son seul-en-scène "De vous à moi", désormais en meilleure santé et libéré d'un "stress" qui l'a empoisonné jusque-là, assure-t-il. Retrouver son public ne pouvait pas attendre. "Ma vie, c’est mon job", sa "passion", lance l'infatigable animateur, qui a fait ses premiers pas en télévision à 22 ans à peine et ne veut "jamais" la quitter. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.