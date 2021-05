Michel Sardou évoque sa brouille avec Johnny Hallyday

Et si on se trompait depuis 50 ans sur Michel Sardou ? Le chanteur, aujourd'hui acteur de théâtre, a l'image d'un type amer, boucan, aux sourires rares, volontiers décrit comme un homme de droite. Et bien, vous découvrirez un homme lumineux, ouvert et drôle que cette image, et vous comprendrez pourquoi il ne sourit pas sur les photos. Son grand regret concernant Jhonny, ses amours tumultueuses avant sa rencontre avec sa troisième épouse Anne-Marie, son physique qu'il n'a jamais aimé et ce personnage qu'il a dû inventer pour affronter la scène. C'est un portrait riche et surprenant que nous propose Audrey Crespo-Mara. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.