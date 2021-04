Migingo, le rocher de l’enfer du lac Victoria au Kenya

Si l'enfer existe, il doit ressembler à Migingo. Cette île kényane est un rocher bidonville sur lequel s'entassent près de 600 personnes, surtout des pêcheurs. Des pêcheurs miséreux qui épuisent la ressource en poisson du lac Victoria pour quelques dizaines d'euros par mois. Leur gagne-pain, c'est la perche du Nil. Surpêchés pendant vingt ans, ce poisson ne se trouve plus actuellement que très loin des côtes. Tellement loin que les pêcheurs ont dû coloniser un minuscule rocher, situé à deux heures de pirogue du Kenya. Migingo, c'est la seule île du lac Victoria où les rives ne sont pas trop abruptes pour débarquer. Un caillou plus petit qu'un terrain de football avec des dizaines de commerces, une trentaine de bars et autant de bordels. Des familles entières y vivent dans des conditions ubuesques. Au milieu de la pauvreté, de l'alcoolisme, de la prostitution, quelques familles tentent de survivre.