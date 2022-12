Miss France, d'un rêve à l'autre

À seulement 18 ans et trois mois, la vie d'Indira Ampiot vient de basculer. Le début d'une année de gala, de shooting photo et de voyage à travers la France. Une année qui commence pour elle, une autre qui s'achève pour Diane Leyre. Pendant dix jours, nous avons suivi la fin de règne de Miss France 2022. Ces dernières sorties parfois déroutantes, les coulisses de sa passation de pouvoir à Miss Guadeloupe. Une nouvelle vie loin des Antilles, et bientôt, loin de sa maman. Mercredi, J-4 avant l'élection, Diane Leyre va prendre son train pour Châteauroux. À peine sa valise posée, elle a pris la direction de la salle où aura lieu la cérémonie. Diane rejoint les trente Miss régionales qui se préparent depuis un mois pour le grand soir. Cet après-midi-là, elles répètent ensemble l'ouverture de la cérémonie. Détendue comme rarement, Sylvie Tellier, Miss France 2002, s'apprête à vivre sa dernière cérémonie. Elle aura tenu 17 ans en tant que directrice. La nouvelle production veut maintenant changer d'air. À peine élue, Indira Ampiot est déjà entre les mains de Cindy Fabre, la nouvelle chaperonne du comité. Indira devait commencer des études de communication, mais changement de plan, elle devient la 93e Miss France. Elle est très vite entourée par les anciennes, comme Amandine Petit, élue en 2020. Elle a également passé un dernier moment en famille. Pendant un an, comme le veut l'adage, Indira appartiendra aux Français.