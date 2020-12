Miss France : le rêve d'Amandine

Annulée une première fois en raison de la crise sanitaire, l'élection Miss France 2021 s'est finalement déroulée dans l'immense carrousel du parc d'attractions du Puy du Fou. Un lieu qui permettait tout de même de fêter dignement le centenaire du concours. Amandine Petit, Miss Normandie, a remporté le titre et succède à Clémence Bottino comme reine de beauté. Depuis cinq ans, Sylvie Tellier, directrice générale de Miss France, a créé une agence pour qu'après leur année de règne, les miss n'échappent pas à l'organisation qui investit beaucoup d'argent sur elles. Pendant son année, Miss France gagne 5 000 euros par mois. Mais en devenant ensuite égérie d'enseigne, ouinfluenceusE ces gains bondissent. L'écharpe et le diadème sont devenus un passeport pour la réussite sociale. Pour Amandine Petit, c'est un rêve qui se réalise. Mais aussi un sacré chambardement dans la vie d'une jeune femme. Voilà ce qui arrive quand on devient Miss France. C'est ce choc et ce changement de vie que connaissent depuis huit jours notre reine de beauté et sa famille. La vie de palace, les chauffeurs, les belles robes, mais aussi les interviews et les séances photos. L'une de nos équipes nous raconte la première semaine à 100 à l'heure de Miss France 2021. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.