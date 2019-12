Mobilisation contre la réforme des retraites : une France à l’arrêt ?

Combien de temps va-t-elle durer ? C'est la principale question que se pose ce dimanche de nombreux Français confrontés aux conséquences de la grève dans les transports et les écoles. Nous avons suivi le coup d'envoi de la mobilisation contre le projet de réforme annoncé des retraites. Une démonstration de force qui donne le ton de ce que nous allons vivre cette semaine. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.