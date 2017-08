Ce sont désormais des accessoires de mode que l’on porte en ville et plus vraiment pour faire du sport. La France compte aujourd’hui des centaines aficionados de baskets. Les plus malins comme Rachid et Fakrel ont même fait de leur passion un business. Ils spéculent et revendent les modèles rares en suivant en ligne l’Argus de la basket qui s’apparente au cours de la bourse !