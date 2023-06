Mon enfant star : le rêve de gloire des "Dance Mums"

Côté scène, Ashley Ottano, dix ans, l'un des espoirs les plus prometteurs de sa génération, côté coulisses, Darlène, sa maman. Un duo fusionnel soumit à une pression intense. Dans quatre jours, Ashley participe à la finale de la plus grande compétition de danse au monde. Darlène est ce qu'on appelle une "Dance Mums", une maman entièrement dévouée à la passion de sa fille. Les "Dance Mums" sont même les héroïnes d'une série à succès. Larme, jalousie, concurrence... Une téléréalité jusqu'à la caricature. Loin de ces excès, nous allons suivre trois Dance Mums dans la finale de YAGP, le prestigieux grand prix américain pour la jeunesse. Douze mille audiences se sont tenues ces derniers mois, 1 500 sélectionnés de 9 à 19 ans et 300 000 dollars de prix distribués. Pour y participer, il a fallu des années d'entraînement, de répétition et de sacrifices. Rebecca a quitté son travail pour gérer la carrière de Kaya, célébrité des réseaux sociaux. Ladies a pris sous son aile son neveu Roberto, dont la famille a quitté Cuba, il y a seulement quatre mois, pour qu'il puisse réaliser son rêve. Et Darlene, policière, qui a réorganisé toute sa vie pour la réussite de sa fille Ashley. La danse à haut niveau est un sport coûteux, 20 000 dollars par an minimum. Vous verrez la pression que subissent les jeunes finalistes de la plus grande compétition de danse au monde. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.