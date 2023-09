Chauffeur de bus tué à Bayonne : les douloureuses confidences de sa veuve

Elle nous reçoit chez elle, dans cette maison où de tous côtés est rappelée son absence. Ses photos, elle les regarde avec une tendresse et une tristesse infinies depuis trois ans. Le 5 juillet 2020, son mari, Philippe Monguillot, chauffeur de bus, était laissé inconscient sur un trottoir de Bayonne. Depuis, Véronique porte son alliance et vit avec le souvenir de leur dernier moment partagé le matin du drame. En fin de journée, ils s'envoient des SMS, ce seront les derniers. Elle est sur le canapé en train de l'attendre, quand un 06 l'appelle. C'est Yoyo, un collège de son mari. Celui-ci s'assure qu'elle est seule avant de lui dire qu'il vient la chercher pour l'emmener à l'hôpital parce que Philippe s'est fait agresser. Il décédera quelques jours plus tard. Les deux principaux suspects vont être jugés du 15 au 21 septembre pour "violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner" avec une circonstance aggravante, celle de récidive. Ils encourent la réclusion criminelle à perpétuité. "La seule chose que j'attends de ce procès, c'est une peine exemplaire", lance Véronique, qui déplore l'absence de remords. "Lors d'une expertise psychologique d'un des deux criminels, il a quand même été capable de dire que c'est moi qui avais tué mon mari en demandant à ce qu'il soit débranché. Je vous laisse imaginer le choc", poursuit-elle. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.