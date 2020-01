"Mon père a tué ma mère", Françoise en témoigne

Elle avait treize ans quand son père a tué sa mère sous ses yeux. Françoise raconte comment enfants, elle et ses frères ont vécu l’enfer des violences conjugales. Un cauchemar qui a bouleversé sa vie, un drame qui l'a détruite. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.