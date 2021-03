Mort d'Alisha à Argenteuil : le récit d'un drame entre adolescents

Ce que cette histoire a d'effrayant, c'est que personne ne l'a vu venir. Au départ deux collégiennes, qui étaient bonnes amies, un petit copain. Une histoire banale qui va tourner au drame. Alisha, 14 ans, est retrouvée noyée dans la Seine à Argenteuil lundi dernier. L'adolescente aurait été victime d'un guet-apens tendu par ses deux camarades de classe. Découvrez le récit glaçant d'un drame entre adolescents, rivalité et harcèlement sur les réseaux sociaux. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.