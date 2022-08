Mort d'Anthony Lambert : l'ASE en accusation ?

De ses 4 ans à ses 17 ans, il a passé ses week-ends et ses vacances chez les parents de Deborrah, sa famille relais. Anthony Lambert avait 17 ans. Le jeune homme est décédé début janvier après avoir fugué d'un camping, où il avait été placé par l'Aide sociale à l'enfance (ASE). Sa disparition tragique pose la question de la responsabilité des institutions de la protection de l'enfance dans sa prise en charge. Retiré à sa mère à la naissance en avril en 2004 par l'ASE, Anthony était ce qu'on appelle un enfant de la DDASS, trimballé toute sa vie de foyer en foyer. À l'aube de ses 18 ans, l'adolescent qui souffre de trouble psychiatrique est placé par l'ASE dans une association au sein d'un camping qui accueille aussi des touristes et des travailleurs saisonniers. Anthony va y bénéficier de ce qu'on appelle "Rupture", c'est-à-dire offrir aux jeunes une bouffée d'oxygène pour rompre avec leur environnement habituel et développer leur autonomie. Avec d'autres mineurs placés comme lui, Anthony pratique l'équitation, les activités sportives et participe à des stages professionnels. Le 31 janvier dernier, le projet qui se voulait philanthropique tourne au drame. Anthony a fugué du camping en plein cœur des vignes. La gendarmerie ouvre une enquête pour disparition inquiétante. Après dix jours de recherche, son corps a été retrouvé à 6 km du camping. Comment un mineur qui souffre de troubles psychiatriques a-t-il pu s'échapper et mourir seul dans un champ ? L'association Concept Ressource, à qui Anthony avait été confié, a-t-elle une part de responsabilité dans sa mort ? Qu'en est-il de l'ASE ? Une enquête préliminaire est ouverte par le parquet de Chalon-sur-Saône.