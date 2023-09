Mort de Loïc, accident ou règlement de comptes ?

Au lendemain des obsèques de son fils, Xavier prend la parole pour la première fois. Loïc a été percuté par une camionnette. Pour la Justice, il pourrait s'agir d'un assassinat. À Sorcy-Saint-Martin, un village de 1 200 habitants dans la Meuse, tout le monde connaissait Loïc. C'est un apprenti boulanger décrit comme souriant, travailleur et serviable qui rêvait de voyages au bout du monde. Quelques heures avant sa mort, Loïc souffle ses 18 bougies en famille avant de sortir en discothèque avec trois amis. Vers une heure du matin, les quatre jeunes prennent la direction du complexe Discopolis, une boîte de nuit à Charmes, dans les Vosges. Avec ses 4 000 mètres carrés, c'est la plus grande de l'est de la France. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article