Mort de Michel Fourniret : l'ogre des Ardennes emmène des secrets dans la tombe

Ce père a perdu tout espoir de savoir ce qui est arrivé à sa fille. À 91 ans, Claude Domece a appris dans le journal la mort de Michel Fourniret, l'assassin présumé de Marie-Angèle, sa fille disparue en 1988, l'année de ses 13 ans. Son corps n'a jamais été retrouvé. Au côté de son autre fille Véronique, il accuse le coup. Où se trouve la dépouille de sa fille ? Décédé lundi 10 mai 2021, Michel Fourniret est parti en emmenant ses secrets dans la tombe, notamment pour les quatre dernières affaires pour lesquelles il a récemment été mis en examen. Des cold cases non résolues par une justice qui a mis trop de temps à cerner le parcours de ce tueur itinérant et imprévisible. L'affaire la plus emblématique de ces errements judiciaires est la disparition d'Estelle Mouzin il y a 18 ans. On pense évidemment à cette affaire qui compte 17 ans d'une enquête qui sous-évalue à plusieurs reprises la piste Fourniret. Pourra-t-on jamais connaître l'ampleur des crimes du tueur en série ? Et Monique Olivier, l'ex-épouse et complice de Michel Fourniret, peut-elle permettre d'avancer vers plus de vérité ? Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.