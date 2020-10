Mort de Victorine : émotion et questions à Villefontaine

Villefontaine (Isère) est encore sous le choc, près d'une semaine après la découverte dans un ruisseau du corps sans vie de Victorine Dartois. La mort de cette jeune fille a aussi ému de nombreuses internautes qui ont manifesté tout au long de la semaine leur soutien à la famille endeuillée. Qu'est-ce que l'autopsie a-t-elle révélé ? L'émotion et les premiers pas de l'enquête avec nos journalistes. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.