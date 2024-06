Mort d’Énéa à Dax : la vengeance d’une mère ?

Le 13 novembre 2019, à Dax, Énéa, 18 ans, fait un grave malaise et plonge dans le coma. Les médecins annoncent à son père, Yannick Reverdy, qu'elle est en état de mort cérébrale. Elle décède cinq jours plus tard. Les experts révèlent qu’elle a ingéré l’équivalent de 50 cachets de propranolol, un bêtabloquant qui, à haute dose, peut provoquer une crise cardiaque. Le psychiatre de Maylis Daubon note une tendance à la manipulation et au théâtralisme. Il affirme que celle-ci surdramatiserait son divorce pour se poser, elle et ses filles, en victimes. Un an avant la mort d’Énéa, une psychologue qui suit la famille émet l'hypothèse que Maylis Daubon est atteinte du syndrome de Münchhausen par procuration. Les policiers découvrent dans son téléphone des recherches sur les overdoses aux bêtabloquants, six mois avant la mort de sa fille. À la maison d'arrêt de Pau, plusieurs codétenues racontent qu'elle leur aurait demandé de l'aide pour éliminer son ex-mari et faire disparaître son corps. Yannick Reverdy n’a aujourd'hui plus aucun contact avec sa seconde fille, qui soutient toujours sa mère. Son ex-femme reste présumée innocente et sera jugée en 2025 pour l'empoisonnement sur ses deux enfants ainsi que pour le projet criminel visant son ex-mari. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux