Muriel Robin et Anne Le Nen : notre histoire d'amour

C'est le couple de l'année, Muriel Robin et Anne Le Nen, épouses et comédiennes. Entre rires et larmes, elles nous racontent leur histoire, celle de deux âmes abîmées qui, depuis 18 ans, s'apaisent, se révèlent, s'aiment tout simplement. Leur première rencontre ce soir-là, ce fut une évidence. "J'étais avec des amies, on buvait un verre, j'allais partir, et une des amies me dit : 'Tu sais la fille dont je t'ai parlée, qui ressemble à Romy Schneider, elle va venir boire un verre'. Donc, j'attends Anne", raconte Muriel. "Au bout d'un quart d'heure, on aurait pu se dire 'On rentre à la maison'. Il y a eu quelque chose d'évident", poursuit Anne. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.