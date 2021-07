Mykonos, l'île de la fête

C'est l'une des destinations iconiques de la période estivale pour les fêtards du monde entier et la jet set fortunée. La beauté naturelle et l'esprit de liberté et de tolérance qui caractérisent Mykonos attirent des centaines de milliers de touristes chaque année. Avant la crise sanitaire, la fréquentation de l'île grecque ne cessait d'augmenter. De grandes fortunes mais aussi des routards s'y retrouvent pour faire la fête. Des hôtels de rêve, des nuits folles, des belles plages, des personnages exubérants, de bonne vibration... Tout le monde est là pour s'amuser. Les clients sont haut de gamme, des vacanciers fortunés. Ils consomment tellement qu'on leur a donné un nom les "spenders", ceux qui dépensent en anglais. Dans certains clubs de Mykonos, une table de dix personnes se vend de 7 000 à 25 000 euros. En cette période de redémarrage des activités sur l'île, certains acteurs du tourisme local plaident pour un positionnement haut de gamme. Mais d'autres défendent la tradition d'un tourisme populaire et festif. Après le Covid, Mykonos essaie de retrouver le tempo effréné de ses années fastes. Cernée par les eaux cristallines de la mer Égée, cette île des Cyclades charme par ses ruelles étroites, ses couleurs et son soleil étourdissant. Les bateaux de croisière déversent des milliers de visiteurs chaque jour. Et 200 avions se posent chaque semaine sur l'île. Mykonos, qui ne compte que 10 000 habitants l'année, peut accueillir jusqu'à deux millions de touristes l'été, deux fois de plus qu'il y a cinq ans.