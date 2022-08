Mykonos : l'île de la fête sous l'œil de "Sept à Huit"

Cernée par les eaux cristallines de la mer Égée, cette île des Cyclades charme par ses ruelles étroites, ses couleurs et son soleil étourdissant. En quelques années, elle est devenue l'une des destinations iconiques de la période estivale pour les fêtards du monde entier et la jet set fortunée. Les bateaux de croisière y déversent des milliers de visiteurs chaque jour. Et 200 avions se posent chaque semaine sur l'île. Mykonos, qui ne compte que 10.000 habitants l'année, peut accueillir jusqu'à deux millions de touristes l'été, deux fois de plus qu'il y a six ans. Après un concert à Saint-Tropez puis à Cannes, le Groupe de DJ Français Birds of mind est en route pour Mykonos. "C'est une place musicale très forte, un peu comme une petite sœur d'Ibiza, une plaque tournante des plus grands DJ reconnus mondialement, avec une clientèle très festive", déclare Alex, l'un des deux DJ. Le groupe va se produire dans ce club en bord de plage, l'Alemagou, véritable institution pour amateurs d'électro et vacanciers fortunés. Après un an de pandémie, Mykonos essaie de retrouver le tempo effréné de ses années fastes. Avant la crise sanitaire, la fréquentation de l'île grecque ne cessait d'augmenter. De grandes fortunes, des stars comme Jeff Bezos, Kylian Mbappé ou encore Karim Benzema, mais aussi des routards du monde entier qui s'y retrouvaient pour faire la fête. Découvrez l'intégralité du reportage dans la vidéo en tête de cet article. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.