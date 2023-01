Mystère à Roubaix : la disparition de Marie-France et Richard

Où sont passés Marie-France, 79 ans, et Richard, 83 ans ? Ce couple de Roubaisiens s'est comme volatilisé, le 1er janvier, au retour d'un déjeuner de famille. Un mois après, le mystère est presque entier. L'enquête s'appuie, pour l'instant, sur le traçage de leurs téléphones portables, dont le signal a été perdu à une quarantaine de kilomètres de chez leur fille à Maubeuge. Les deux retraités paisibles se sont mariés il y a 30 ans, après un coup de foudre sur leur lieu de travail, une imprimerie à Roubaix où elle y était secrétaire, lui ouvrier. Marie-France avait déjà deux filles d'une précédente union. Richard les a élevées comme les siennes. Avec son mari, Pascale cherche éperdument sa sœur Marie-France et son beau-frère. Elle dépose avec lui, dans tous les commerces de la région de Valenciennes un avis de disparition dans l'espoir du moindre indice, qui permettrait de les retrouver. "On espère que quelqu'un a peut-être vu quelque chose, qui jusqu'à aujourd'hui ne parlait pas", confie le mari.