Nathan Paulin, le funambule de l'extrême

C'est parce qu'il avait peur du vide qu'il avait décidé de l'affronter. Nathan Paulin cumule les records de l'highline. À des centaines de mètres de hauteur, ce funambule moderne passe sa vie à chercher l'équilibre et construit son succès un pas après l'autre. Sa vie ne tient qu'à un fil, celui relié à son baudrier, son assurance-vie en cas de chute.