Naturopathie, business et dérives

Au salon du bien-être de Bordeaux, il y a les basiques de la Naturopathie. Les huiles essentielles, les infusions, les compléments alimentaires ou encore la réflexologie ou la méditation. Des remèdes qui ont fait leurs preuves, contre le stress ou l'insomnie. Mais on trouve aussi cette curieuse douche. Ce n'est pas pour se laver, elle est censée nettoyer et booster votre énergie. Cet ancien imprimeur et ancien vendeur de panneaux photovoltaïques l’a imaginé et conçu seul. À l'intérieur, il représente les sept chakras du corps humain, entouré d'une grille énergétique. Il a installé des tubes en cuivre, où coule l'eau de source de Lourdes et cette fleur de vie remplie de pierres et de cristaux. Le tout, enveloppé dans un rideau de douche, estampillé de mots réconfortants. Sur le salon, les séances d'essais sont complètes pour les trois jours. Destinée aux professionnels, cette douche, dite de nettoyage énergétique, est vendue à 4 999 euros. Mais son intérêt thérapeutique n'est reconnu ou validé par aucune étude. Pas de quoi décourager les adeptes des soins naturels, toujours plus nombreux en France, tout comme les praticiens. Depuis dix ans, leur nombre augmente chaque année de près d'un quart. Ils sont aujourd'hui plus de six mille. Mais n'importe qui peut s'improviser naturopathe. Aucune formation n'est reconnue par l’État. Si la plupart d'entre eux se limitent à soigner les tracas du quotidien, quelques-uns franchiraient la ligne rouge et basculent dans l'exercice illégal de la médecine. Ces allégations dangereuses auraient conduit à la mort de plusieurs malades. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.