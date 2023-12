New York : les nouveaux rois du bijou

Au cœur de New York, à deux pas de Times Square, le Diamond District, quartier des diamantaires, est l’un des plus grands au monde. Chaque jour, on y fabrique et on y vend des milliers de bijoux en or, des pierres précieuses et des montres de luxe. Depuis 1920, les commerces se transmettent de génération en génération. Mais de jeunes entrepreneurs révolutionnent le business, en exhibant leur quotidien sur les réseaux sociaux. Partons à la rencontre des super vendeurs du Diamond District. La 47e rue est sous l'œil de centaines de caméras de surveillance. Dans des galeries marchandes, il n’y a pas de sas de sécurité à l’entrée, mais des policiers en civil patrouillent en permanence, nous dit-on. Chaque bijoutier a son stand, les ventes se font au comptoir. On est loin du luxe feutré de la Place Vendôme, pourtant, les prix sont les mêmes. Dans le show-room, au-dessus du magasin, un chef d’entreprise vient de payer 24 000 euros, au cash, un pendentif sur mesure. Dans l’État de New York, la consommation de cannabis est légale. Pour fêter la vente, la boutique lui offre du champagne et des joints. Les vendeurs en profitent pour lui proposer des montres. La montre est l’autre produit phare de Diamond District. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.