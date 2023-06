Nice, les coulisses de l'aéroport du soleil

À l'aéroport de Nice, les taxis se prennent directement sur le tarmac. À peine ses premiers passagers déposés, Nicolas, le pilote, repart rechercher de nouveaux clients. Sa compagnie est spécialisé dans les courts-trajets, Monaco, Cannes, ou Saint-Tropez. Contrairement à ce qu'il affirme, un trajet Nice-Monaco en hélicoptère est au moins quatre fois plus polluant qu'en voiture. À Nice, un hélicoptère décolle toutes les dix minutes, un avion toutes les trois minutes. Collé au centre-ville au bout de la Promenade des Anglais, c'est le deuxième hub aéroportuaire de France après Paris. L'aéroport des vacances que 12 millions de passagers empruntent chaque année, pour se rendre sur la Côte d'Azur. Parmi eux, une clientèle qui a délaissé l'aviation classique pour les jets privés. Ces riches voyageurs, dont les stars comme l'acteur américain Robert De Niro, disposent de leur propre terminal à l'abri des regards. Un mini-aéroport avec tapis rouge et boutique de luxe. Nous avons pu nous immiscer dans ce milieu ultra-fermé qui fait polémique pour son impact environnemental. À Nice, plus de la moitié du trafic aérien se concentre entre mai et septembre. Un aéroport sous tension, où le moindre imprévu peut enrayer la machine. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.