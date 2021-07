Nicolas Bedos évoque les derniers moments passés avec son père

C'est un homme qui a toujours douté, qui doute encore, mais qui ose. Le dernier défi de Nicolas Bedos est de mettre en scène pour le cinéma un héros misogyne et raciste, interprété par l'un de ses meilleurs amis, Jean Dujardin. Comment Nicolas Bedos, qui ressemble tant à son père Guy, a-t-il su se faire un prénom, obtenir une légitimité artistique, après avoir sombré dans la dépression à l'âge de 20 ans ? Comment vit-il avec l'image d'antipathique, hérité de ses chroniques télévisées au ton acide ? Et qu'est-ce que le succès de son film La Belle Époque a changé en lui ? Nicolas Bedos se confie aussi sur la fin de vie de son père atteint par la maladie d'Alzheimer. Découvrez le portrait de la semaine. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.