Nicole et Bernard, amour et jalousie

Pourquoi Nicole a-t-elle poignardé son mari Bernard dans leur lit après 50 ans de mariage ? Pourquoi l'homme, qui a survit à l'agression, se sent-il coupable et exprime-t-il une part de responsabilité dans l'affaire ? Pourquoi une partie de leur village de Charente-Maritime soutient-elle Nicole ? En 2010, Bernard et Nicole sont frappés par le décès brutal de leur fils Michaël dans un accident de la route, alors qu'il avait 32 ans. Sept ans plus tard, leur fille Sandra fait un AVC qui la laisse lourdement handicapée. Des épreuves qui abîment l'harmonie du couple. "On n'a jamais eu trop de chance. Sur deux filles et un garçon, il y en a une qui est paralysée et mon garçon qui est mort. Tout ça, ça fait que, de plus en plus, écarter l'un des autres", confie le mari. C'est alors que du couple va basculer. En 2017, Bernard trouve du réconfort auprès d'une amie du comité des fêtes. Cette relation avec une certaine Josiane va durer un an au vu et au su de tous. Après plusieurs mois d'idylle, il souhaite quitter Nicole. Une situation que cette dernière ne supporte pas. Dépression, chantage au suicide, la septuagénaire finit par perdre pied.