Noël : le rush dans les grands magasins

À l'approche de Noël, les salariés du Printemps Haussmann sont priés d'effectuer une chorégraphie. Après 2 ans de crise sanitaire et de fermeture en pointillés, l'enseigne multiplie les animations afin de séduire les clients. Amputé de sa clientèle étrangère, le grand magasin a vu son chiffre d'affaires divisé par deux depuis 2019. Il a pourtant choisi de ne pas renier le budget de son principal atout au moment des fêtes, les vitrines de Noël. La féerie de ses vitrines de Noël, des événements et des animations dans ses rayons et un service haut de gamme sont les atouts du Printemps pour attirer des clients français, moins dépensiers que les touristes étrangers qui habituellement font le succès de ces magasins. Les fêtes de Noël représentent 20 % du chiffre d'affaires annuel du magasin et mobilisent toutes les équipes. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.