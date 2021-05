Nordahl Lelandais, l'ombre d'un serial killer et d'un prédateur sexuel

Son visage est apparu au grand public quelques jours après la disparition de Maëlys en août 2017. Une affaire qui a bouleversé le pays. Son nom, Nordahl Lelandais, a fait la Une de nombreux journaux à cette époque. Les mystères et la personnalité complexe de cet homme ont fait couler beaucoup d'encre. Depuis cet ancien maître chien a été mis en examen pour le meurtre d'Arthur Noyer, un jeune militaire. Nordahl Lelandais, le détenu le plus médiatique de France, se trouve derrière les murs du Centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier. Un homme aux multiples facettes, qui est accusé de plusieurs agressions sexuelles et d'au moins deux meurtres. À partir du 3 mai 2021, il va comparaître pour la première fois devant une cour d'assises à Chambéry pour le meurtre du caporal Arthur Noyer, 23 ans. Ce premier rendez-vous de Nordahl Lelandais avec la justice est l'épilogue d'une disparition mystérieuse qui aurait pu rester totalement inexpliquée sans un incroyable rebondissement. L'occasion aussi de comprendre comment cet homme a basculé dans une terrifiante dérive criminelle.