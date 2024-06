Notre-Dame de Bétharram, un scandale de pédophilie ?

Alain Esquerre est en croisade contre l'établissement catholique où il était élève il y a 45 ans. Notre-Dame de Bétharram, une institution centenaire entre Pau et Lourdes, longtemps considérée comme une école d'excellence, aujourd'hui, soupçonnée d'avoir abrité pendant 40 ans des adultes ultraviolents et pédophiles. À ce jour, 86 anciens élèves ont dénoncé auprès de la justice des sévices corporels et des violences sexuelles, des attouchements au viol. Au total, 21 personnes sont incriminées, dont la moitié pour des faits de nature sexuelle. Alain est celui par qui l'affaire à éclater. À 52 ans, il dit être resté traumatisé des violences qu'il a subies enfant. En septembre dernier, il se promène près de son ancien collège quand il tombe sur le surveillant qui l'avait agressé en 1985. Dans les jours qui suivent, Alain crée un groupe Facebook. Il veut rassembler d'autres victimes des sévices qui auraient été tolérées dans l'institution, et briser l'omerta qui aurait duré des décennies. Ce qu'il va découvrir le sidère. Il dissèque et répertorie chaque témoignage. Parmi tous les agresseurs présumés, un se distingue. le surveillant général de Bétharram dans les années 70 et 80. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.