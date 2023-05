Numéro gagnant : le loto des fins du mois

Comme tous les week-ends, la salle de sport d’un village picard affiche complet. Sarah, 30 ans, a participé à son premier loto il y a moins d’un an. Depuis, elle est là chaque semaine. Elle a devant elle des cartons composés chacun de quinze numéros entre “un” et “90”, répartis de manière aléatoire. Un animateur effectue le tirage au sort. Pour remporter une partie, Sarah doit être la première à remplir l’un de ces cartons. Elle devra alors crier “quine”. Après vérification du carton, Sarah gagne des bons d’achat à dépenser en grande surface. Avec son salaire de 500 euros par mois, Sarah a parfois du mal à remplir son frigo. Grâce au loto, elle espère améliorer son quotidien. Comme elle, depuis la flambée des prix, de plus en plus de jeunes viennent jouer. Ce jeu ancestral, inventé au XVe siècle en Italie, n’a jamais eu autant la cote. Pour être certain d’avoir une place, dans la salle où nous nous sommes rendus, et pouvoir acheter des cartons à un euro l’unité, il faut réserver trois semaines à l’avance. Les raisons de ce nouvel engouement, ce sont les gains qui sont devenus plus attrayants. Finis les chaînes hi-fi et les paniers garnis, ce sont les bons d’achat, des fois, jusqu’à 2 000 euros qui font déplacer les foules. Évidemment, comme tout autre jeu de hasard, il n’y a pas que des gagnants. Comme Isabelle et Ludovic, nombreux sont ceux qui ont comme bilan, 100 euros de pertes. Mais il en faut plus pour les décourager. Ils reviendront la semaine prochaine. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.