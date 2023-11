Occasion : la frénésie des bonnes affaires

Le marché de l'occasion est devenu frénétique. C'est près de 30 % d'augmentation en cinq ans. Aujourd'hui, il représente plus de sept milliards d'euros en France. Le consommateur a désormais le choix entre les mastodontes, Vinted ou Leboncoin, les magasins physiques ou les nouveaux venus qui proposent toujours plus de produits. Tous se battent pour récupérer ce dont vous ne voulez plus et le revendre, évidemment, plus cher. Dans cette jungle de l'occasion, comment être sûr de faire la bonne affaire ? L'année dernière, en 2022, un Français sur deux a acheté des produits d'occasion. L'explosion du marché est telle, qu'à côté des grands classiques, comme la téléphonie ou les vêtements, de nouvelles applications proposent désormais des produits inattendus. Quand rien ne se perd et que tout se vend, que reste-t-il aux associations, pionnières dans la seconde main, qui vivent grâce aux dons ?