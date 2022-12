Olena Zelenska, une première dame en guerre

Après s'être cachée durant pendant les premiers mois de la guerre, elle apparaît aujourd'hui comme le visage des Ukrainiennes, à la fois première dame d'Ukraine, femme et mère. Quand son mari Volodymyr Zelensky se révèle en chef de guerre, elle, Olena Zelenska, raconte l'inhumanité d'un conflit qui ravage son peuple et bouleverse sa vie depuis le 24 février dernier à l'aube, quand l'offensive russe a été déclenchée. "Quand je me suis réveillée, je ne l'ai pas vu à mes côtés. Je suis allée dans la pièce voisine et je l'ai vu déjà tout habillé en costume. C'est d'ailleurs la dernière fois que je l'ai vu comme ça. Depuis, je ne le vois qu'en kaki", raconte-t-elle. Interrogée sur ses premiers mots en tant que mère au début de la guerre, elle répond : "Mes enfants ont tout compris dès les premières minutes. Je n'ai pas eu besoin de faire de longs discours. J'ai essayé de sourire le plus possible, de faire preuve d'assurance. Je leur ai dit que tout ira bien, nous sommes en sécurité... nous n'avons rien à craindre". Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.